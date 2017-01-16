Школьницу на Ставрополье оштрафовали на 50 тыс. руб. за комментарий к видео

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ессентукский горсуд (Ставропольский край) оштрафовал школьницу, написавшую одобрительный комментарий в соцсетях к экстремистскому видео, сообщает пресс-служба суда.

"Школьница, изменившая ранее религию на ислам и неправильно понимая суть этой религии, после просмотра видео, в том числе призывающего к экстремистской деятельности, оставила комментарий, его одобряющий", - говорится в сообщении.

В суде подсудимая признала вину и раскаялась в поступке.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершенное публично с использованием сети интернет), и оштрафовал на 50 тыс. рублей.