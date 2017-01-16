Последний в мире обитаемый плавучий маяк встанет на вечную стоянку в Калининграде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший плавучий маяк Балтийского флота "Ирбенский" встанет на вечную стоянку в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Калининградского музея Мирового океана Алексей Шуткин. "Окончательно определено место стоянки нашего нового корабля-музея. Решено, что "Ирбенский" будет находиться в Калининграде, хотя судно могло остаться в Санкт-Петербурге, где находится музей ледокол "Красин", принадлежащий музею Мирового океана", - отметил Шуткин.

По его словам, сегодня "Ирбенский" находится в Кронштадте после ремонта. Специалисты Кронштадтского завода проверили его мореходные качества, устранили имевшиеся проблемы и подготовили к буксировке в Калининград. Сотрудники музея ведут окончательную подготовку судна к переходу к новому месту стоянки. Она будет выполнена весной, когда Финский залив освободится ото льда. В ближайшее время музей объявит конкурс на выполнение буксировки.

История плавучего военного маяка "Ирбенский" началась в 1962 году, когда он был установлен в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе. Он является последним обитаемым и плавучим маяком во всем мире и единственным сохранившимся в России судном подобного типа. Длина - 43,4 м, ширина по миделю - 9,5 м, осадка в полном грузу - 3,8 м, водоизмещение в полном грузу - 672 т. Скорость хода - 8,7 узла, средняя экономическая скорость - 7 узлов, мощность машины (пр-ва ФРГ) - 375 инд. сил.

Высота огня над уровнем моря составляла 17,5 метров, дальность видимости - 12 миль. Звуковой сигнал был слышен за 4 мили. Радиосигнал азбукой Морзе распространялся на 15 миль. Экипаж из 19 человек размещался в 13 жилых каютах. По запасам провизии и пресной воды автономность судна составляет 50 суток. В 1994 году плавучий маяк "Ирбенский" был отбуксирован в Балтийск, а затем в Ломоносов, на базу 607 ОДнГС. В 2009 году он был списан с флота.