Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
В России

Последний в мире обитаемый плавучий маяк встанет на вечную стоянку в Калининграде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший плавучий маяк Балтийского флота "Ирбенский" встанет на вечную стоянку в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Калининградского музея Мирового океана Алексей Шуткин. "Окончательно определено место стоянки нашего нового корабля-музея. Решено, что "Ирбенский" будет находиться в Калининграде, хотя судно могло остаться в Санкт-Петербурге, где находится музей ледокол "Красин", принадлежащий музею Мирового океана", - отметил Шуткин.

По его словам, сегодня "Ирбенский" находится в Кронштадте после ремонта. Специалисты Кронштадтского завода проверили его мореходные качества, устранили имевшиеся проблемы и подготовили к буксировке в Калининград. Сотрудники музея ведут окончательную подготовку судна к переходу к новому месту стоянки. Она будет выполнена весной, когда Финский залив освободится ото льда. В ближайшее время музей объявит конкурс на выполнение буксировки.

История плавучего военного маяка "Ирбенский" началась в 1962 году, когда он был установлен в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе. Он является последним обитаемым и плавучим маяком во всем мире и единственным сохранившимся в России судном подобного типа. Длина - 43,4 м, ширина по миделю - 9,5 м, осадка в полном грузу - 3,8 м, водоизмещение в полном грузу - 672 т. Скорость хода - 8,7 узла, средняя экономическая скорость - 7 узлов, мощность машины (пр-ва ФРГ) - 375 инд. сил.

Высота огня над уровнем моря составляла 17,5 метров, дальность видимости - 12 миль. Звуковой сигнал был слышен за 4 мили. Радиосигнал азбукой Морзе распространялся на 15 миль. Экипаж из 19 человек размещался в 13 жилых каютах. По запасам провизии и пресной воды автономность судна составляет 50 суток. В 1994 году плавучий маяк "Ирбенский" был отбуксирован в Балтийск, а затем в Ломоносов, на базу 607 ОДнГС. В 2009 году он был списан с флота.

Теги: Калининградская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в МосквуПесков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву
Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Крушение "Боинга" под Бишкеком6 фото
16 января
Крушение "Боинга" под Бишкеком
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"В миреПорошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes
Взрыв произошел в турецком Диярбакыре
Первый канал назвал причиной утечки "Шерлока" в интернет хакерскую атаку
Неймара назвали самым дорогим футболистом мира
Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу ЮКОСа 19 января
СКР подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи