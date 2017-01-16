В России запретили импорт товаров для нужд обороны страны

Запрет, однако, не касается товаров, не имеющих отечественных аналогов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило запрет на допуск товаров из-за рубежа для нужд обороны страны и безопасности государства, сообщает сайт правительства.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрет установлен на допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров, согласно соответствующему перечню происходящих из государств-членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств-членов Евразийского экономического союза), для закупок товаров и осуществления работ для нужд обороны страны и безопасности государства.

Исключение составляют те случаи, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг отсутствуют на территории Евразийского экономического союза.

Также установлен запрет на допуск товаров из иностранных государств для нужд обороны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров отсутствует на территории РФ.

Перечень запрещенных товаров из иностранных государств опубликован в приложении к постановлению. В нем при этом устанавливаются случаи, когда запрет на ввоз товаров не применяется.

Министерству промышленности и торговли в срок не позднее второго квартала 2017 года поручено провести консультации с компетентными органами Евразийского экономического союза для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории Евразийского экономического союза, а также промышленной продукции, производство которой на территории этого объединения отсутствует.