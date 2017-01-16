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В России

В России разработают концепцию транспортного самолета на криогенном топливе

По замыслу разработчиков, самолет может быть использован для межконтинентальной транспортировки грузов массой до 500 тонн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России началась разработка тяжелого транспортного самолета грузоподъемностью до 500 тонн, предполагается, что он будет летать на сжиженном газе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Жуковского (ФГУП "ЦАГИ").

"Специалисты ЦАГИ разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы. При такой компоновке происходит совмещение функций крыла и фюзеляжа с целью оптимального использования внутренних объемов летательного аппарата, а также повышения аэродинамической эффективности", - сообщили в пресс-службе.

По данным ЦАГИ, самолет предназначен для межконтинентальной транспортировки большого объема грузов - до 500 тонн, в том числе, в стандартных контейнерах.

"Их размещение предполагается в отсеках внутри крыла с загрузкой через откидные люки передних секций центральной части воздушного судна. Самолет будет эксплуатироваться на существующих взлетно-посадочных полосах", - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ЦАГИ

Согласно концепции, большая часть полета подобного аппарата будет проходить на высоте 3-12 м от воды, льда или земли - эти поверхности создают экранный эффект, за счет которого происходит существенный рост аэродинамического качества. Это приводит к снижению расхода топлива и значительному увеличению дальности, сообщили в ЦАГИ.

Представители института заявили, что самолет будет летать на сжиженном природном газе.

"Это криогенное топливо обладает более высокой энергоэффективностью и пониженным содержанием вредных выбросов в сравнении с авиационным керосином. Использование природного газа обеспечит экологичность перевозок и даст весомое конкурентное преимущество в сравнении с существующими транспортными системами", - сообщили в ЦАГИ.

Фото: пресс-служба ЦАГИ

В рамках исследования концепции была создана модель, которую специалисты института испытали в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Работы проводились на крейсерских и взлетно-посадочных режимах, сообщили представители института.

"Моделирование поверхности воды, льда или земли выполнено с помощью экрана, представляющего собой пластину с закругленными краями. Эксперимент показал, что исследуемая компоновка обладает высоким аэродинамическим совершенством как вблизи этого экрана, так и в его отсутствии, и позволит самолету совершать устойчивый и управляемый полет", - сказали в ЦАГИ.

Теги: ЦАГИ
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