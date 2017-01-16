Самолет Москва-Уфа вернулся в аэропорт из-за ухудшения самочувствия командира

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Уфу, вынужден был вернуться обратно в связи с тем, что командиру экипажа внезапно стало плохо, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет А320 вылетел из Шереметьево в Уфу. Однако сразу после взлета второй пилот доложил о резком ухудшении самочувствия командира и решении вернуться назад", - сказал источник. Он сообщил, что на борту находилось порядка 150 пассажиров.

"Самолет благополучно вернулся в "Шереметьево". Командир был экстренно госпитализирован", - отметил источник.