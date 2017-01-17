Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
В России

Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Тополь-М" выполнен с космодрома "Плесецк", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"16 января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведен пуск МБР "Тополь-М" шахтного базирования", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка".

"Целью данного пуска являлось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа", - отмечается в сообщении.

10 января в Минобороны РФ сообщили, что в этом году РВСН проведут более 10 испытательных пусков МБР.

"Тополь-М" - это первый ракетный комплекс, созданный исключительно российской кооперацией промышленности. По своим тактико-техническим характеристикам он значительно превосходит находящийся сейчас в боевом составе ракетный комплекс "Тополь". А энергетические возможности новой ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес и тем самым повысить ее эффективность.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М2 комплекса "Тополь-М" относится к пятому поколению ракет стратегического назначения. Трехступенчатая, твердотопливная, моноблочная ракета разработана в двух вариантах базирования: шахтном и мобильном.

Теги: Тополь-М, Минобороны
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в МосквуПесков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву
Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"
В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком
Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ
Один из голов Овечкина попал в число самых лучших моментов в истории НХЛ
Олланд предложил Трампу не вмешиваться во внутренние дела ЕС
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи