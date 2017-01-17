Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Тополь-М" выполнен с космодрома "Плесецк", сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"16 января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведен пуск МБР "Тополь-М" шахтного базирования", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка".

"Целью данного пуска являлось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа", - отмечается в сообщении.

10 января в Минобороны РФ сообщили, что в этом году РВСН проведут более 10 испытательных пусков МБР.

"Тополь-М" - это первый ракетный комплекс, созданный исключительно российской кооперацией промышленности. По своим тактико-техническим характеристикам он значительно превосходит находящийся сейчас в боевом составе ракетный комплекс "Тополь". А энергетические возможности новой ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес и тем самым повысить ее эффективность.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М2 комплекса "Тополь-М" относится к пятому поколению ракет стратегического назначения. Трехступенчатая, твердотопливная, моноблочная ракета разработана в двух вариантах базирования: шахтном и мобильном.