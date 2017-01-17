График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рабочий график президента России Владимира Путина не будет нарушен из-за повреждений, которые получил один из самолетов специального летного отряда (СЛО) "Россия", обслуживающего первых лиц государства, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это никак не повлияет. Есть резервный самолет", - сказал Песков, отвечая на вопрос газеты, не повлияет ли эта ситуация на график президента.

По информации издания, борт Ил-96-300 получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Тендер на ремонт самолета уже опубликован на сайте госзакупок.

"Известия" отмечают, что кроме него в авиапарке СЛО "Россия" есть несколько Ил-96, предназначенных для перелетов главы государства. Кроме того, для рабочих поездок президент нередко использует Ту-214.

По данным газеты, на Ил-96-300 Путин часто летает на встречи за границей. В частности этот борт использовали в поездке российского президента в сентябре 2016 года в Китай на саммит G20.