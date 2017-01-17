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В России за год из-за африканской чумы уничтожили 233 тыс. свиней

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России в 2016 году из-за африканской чумы свиней (АЧС) было уничтожено 233 тыс. голов свиней, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

По его оценке, цифры достаточно серьезные. "Но когда говорят, что, крупные комплексы (которые выступают за ограничение содержания свиней на личных подворьях граждан - ИФ) хотят уничтожить личные подсобные хозяйства, давайте посмотрим цифры: из 233 тыс. уничтоженных животных 6,5 тыс. приходится на личные подсобные хозяйства. Этих личных хозяйств было 211. Это значит, что в каждом хозяйстве больше 30 свиней. Да какое же это личное подсобное хозяйство?", - сказал Данкверт.

Как считает глава Россельхознадзора, по сути создан параллельный сектор, который сегодня не даёт возможности нормально бороться с АЧС. Он пояснил, что по закону о личном подсобном хозяйстве у ветеринара нет возможности проконтролировать такое хозяйство. Это приводит к распространению заболевания.

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"Если из-за таких хозяйств будем нести потери - это серьезно", - добавил он.

Данкверт привёл в пример Польшу, где сейчас готовятся документ об ужесточении содержания животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Как сообщил глава Россельхознадзора, мониторинг по безопасности, который ведёт служба, позволяет достаточно четко контролировать ситуацию.

"Но впервые в прошлом году мы обнаружили 12 случаев производства продукции из свиней, которые были забиты с АЧС, мы расследовали их, каждый случай получил соответствующую оценку", - сказал он.

По данным Россельхознадзора, с момента выявления АЧС в стране, то есть с 2007 года, ущерб от неё превысил 30 млн рублей. Но, как пояснил Данкверт, это далеко не полная оценка. Она, в частности, не учитывает потери, которые несут свиноводческие хозяйства в результате простоя после уничтожения поголовья в очаге заболевания. "Общие убытки никто не считал", - отметил он.

Как сообщил Данкверт, вакцины от АЧС нет и разработать ее невозможно. Ученые многих стран пытались это сделать, но отказались от идеи. " На ближайшие годы перспектив никаких вообще нет", - заявил он.

Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт
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