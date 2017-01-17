Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
В России

Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦ ИЦиГ) в Новосибирске с помощью методов статистического генетического анализа обнаружили ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев, сообщает во вторник пресс-служба учреждения.

"Это стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета программ "Фрегат" сотрудниками института", - говорится в сообщении.

На данный момент группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ - единственная в России, которая занимается разработкой статистических методов генетического анализа. В дальнейшем, на их основе создаются пакеты программ, с помощью которых можно идентифицировать гены, ответственные за то или иное заболевание.

Ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра "Эразмус" в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

"Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена", - отмечает глава новосибирской лаборатории Татьяна Аксенович.

Новосибирским исследователям удалось получить результаты, проанализировав всего около 2 тыс. человек. Изучались не каждый генетический вариант отдельно, как это обычно делается в такого рода исследованиях, а генотипы всех вариантов одновременно. "Более того, мы рассматривали только те генетические варианты, которые меняют структуру соответствующего белка", - уточняет Аксенович.

В ходе этой работы ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным.

Теги: Новосибирск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
Положительная тенденция наметилась еще в прошлом августе, сообщил Максим ТопилинПодробнее
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ миреГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Александр Мамут собрался купить сеть кинотеатров "Синема парк"
Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком "Боинга"
Власти Киргизии помогут похоронить погибших в авиакатастрофе под Бишкеком
Что случилось этой ночью: вторник, 17 января
Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
В Канаде начали расследование поездки премьер-министра на частном самолете
Больше половины американцев положительно оценили правление Обамы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи