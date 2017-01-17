Новгородские ученые восстановили разрушенную 300 лет назад фреску XV века

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ученые из примерно 400 фрагментов восстановили фреску XV века, разрушенную более 300 лет назад, сообщили в "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике.

Согласно летописным источникам, фреска Богородицы на троне ("Тронной Богородицы") в середине XV века была написана не известным ныне представителем новгородской живописной школы в южной части Софийского кафедрального собора Новгородского кремля.

Во время реконструкции собора в конце XVII века ее сбили со стены. Более чем через 200 лет сотни обломков фрески во время раскопок были обнаружены и собраны учеными на полу собора.

Постепенная подборка фрагментов фрески велась несколько десятков лет. Финальный этап восстановления, занявший почти два года, проходил в мастерской реставратора музея-заповедника Татьяны Ромашкевич.

Фреску, изначальный размер которой составлял 130 см на 95 см, удалось собрать из обломков примерно наполовину. В частности, ученые восстановили лики Богородицы, Христа и архангелов.

В заповеднике не исключают, что ученым удастся найти место еще для нескольких фрагментов фрески, однако, как предполагают специалисты, это будут только мелкие детали композиции.

Ромашкевич считает, что большая часть обломков сбитой фрески еще находится на полу Софийского собора.

"Вполне возможно, что во время исследований в соборе еще будут найдены значительные фрагменты, которые впоследствии могут занять место в уже собранной композиции", - сказала она.

Ученые намерены вернуть возрожденную фреску на место, которое она ранее занимала в храме. Фреску в съемном киоте закрепят поверх существующей росписи собора. Это позволит в целости сохранить живопись XIX века, которой в настоящий момент украшен храм. Точный срок возвращения фрески в собор в музее-заповеднике назвать затруднились.