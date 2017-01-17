В РПЦ составили несовместимый со священством список профессий

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Русской церкви составили список профессий, которые не совместимы со священством. Согласно опубликованному на сайте Московского патриархата проекту документа, который подготовлен Межсоборным присутствием и направлен в епархии для получения отзывов, в списки значатся профессии спортсменов, певцов, госслужащих.

"Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например врачебная практика, особенно хирургия. Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана", - говорится в тексте.

Указав на то, что, например, крымский святитель Лука (Войно-Ясенецкий) совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической практикой, авторы подчеркнули, что "это исключение, связанное с обстоятельствами времени, в которое он подвизался, не следует возводить в правило". В то же время делается оговорка, что правящий архиерей может санкционировать врачебную деятельность клирика, "если таковая способна принести благие плоды".

Наряду с этим, согласно проекту, священнослужителю возбраняются охота и другие виды деятельности, неизбежно связанные с пролитием крови, актерская профессия, занятие танцами, сценическим пением, работа в сфере шоу-бизнеса.

Священнослужители также не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. При этом уточняется, что клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом "непредосудительного бизнеса", не участвуя в управлении им.

Межсоборное присутствие - возрожденный патриархом Кириллом церковный совещательный орган, который был создан в начале XX века и сейчас не имеет аналогов в православном мире. Он основан на принципе коллегиальности, в подготовке самых важных решений участвуют не только официальные лица, архиереи, но и простые священники, монахи, миряне, которые готовят решения по наиболее важным вопросам деятельности Церкви.