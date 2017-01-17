Сотрудники ФСБ осмотрели кабинеты управления МВД по Екатеринбургу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России проводят оперативные мероприятия в здании УМВД по Екатеринбургу, сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проведения оперативных мероприятий на улице Фрунзе, 74 в здании, где располагается управление МВД по Екатеринбургу.

"В городском УМВД проводятся не обыски, а осмотр служебных помещений с целью обнаружения возможных вещественных доказательств для следствия в рамках ранее возбужденного уголовного дела региональным следственным управлением", - отметил собеседник агентства.

По словам Горелых, оперативные мероприятия проводят сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские из подразделения собственной безопасности областного управления МВД.

Комментарием управления СКР по Свердловской области агентство пока не располагает.