В Тюмени возбуждено уголовное дело после инцидента с ушедшим из детсада мальчиком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тюмени возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду, из которого ушел пятилетний воспитанник. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области во вторник.

По версии следствия, днем 9 января оставшийся без присмотра мальчик покинул детсад, после чего в течение нескольких часов гулял на улице в мороз.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 9 января дети в одной из групп на какое-то время остались без присмотра воспитательницы. Пятилетний мальчик оделся и беспрепятственно покинул детский сад. Гулявшего на 30-градусном морозе ребенка увидела парикмахер, завела в парикмахерскую, напоила горячим чаем, а потом позвонила в полицию.

По результатам проверки прокуратура Центрального округа Тюмени внесла представление заведующей детсадом, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору городского департамента образования.

Воспитатель написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января.

Утром 9 января в Тюмени было минус 35 градусов; из-за морозов были полностью отменены занятия в школах города.