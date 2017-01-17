Кадыров опроверг работу подозреваемого в связах с боевиками в своей личной охране

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что застрелившийся недавно бывший сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев, подозревавшийся в связях с боевиками, не был его личным охранником.

"Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населённых пунктов", - сказал Кадыров во вторник журналистам.

"Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы ЧР. Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы ЧР и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда. Был в роли обыкновенного сторожа. Другие детали озвучить пока невозможно. Работа продолжается", - подчеркнул глава республики.

Он рассказал, что Музаев еще 13 лет назад впервые был заподозрен в пособничестве участникам НВФ, и полученная от него тогда информация позволила задержать и привлечь к ответственности более десяти боевиков.

Все эти годы, отметил глава Чечни, велось наблюдение "на случай возможных попыток боевиков вовлечь его в свои ряды". "Около года назад решили усилить контроль. Это позволило узнать личности до 15 членов бандгруппы, которые пытались с ним контактировать. До завершения мероприятий их задержания не производились, чтобы выявить всю организацию", - сказал Кадыров.

В конце декабря, по его словам, Музаев подал рапорт об увольнении, объяснив это необходимостью выехать за пределы Чечни. "Чтобы исключить любые подозрения Музаева в его провале, командир сделал вид, что уговаривает остаться. Музаев настоял на увольнении", - сказал глава Чечни.

На завершающей стадии спецоперации по нейтрализации бандгруппы сотрудники приехали к нему домой и предложили поехать в отдел для получения документов. "Не задерживали, не надевали наручники, не применяли силу, чтобы провести оперативные действия", - отметил Кадыров.

"И тут, улучив момент, Музаев выхватил оружие и выстрелил в себя. Спасти его жизнь не удалось. По данному факту проводятся все предусмотренные законом действия", - сказал глава республики.

По его словам, оперативные мероприятия с ликвидированной в Курчалоевском и Шалинском районах бандой велись длительное время. Это позволило узнать данные практически всех участников, пособников, главарей. "Около года назад были начаты активные оперативные мероприятия в отношении сотрудника правоохранительных органов Музаева. Поводом послужило наличие близких дружеских связей между ним и находящимся в оперативной разработке активным членом группы экстремистов", - сказал глава Чечни.

Как сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, почти 60 боевиков и их пособников, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), были задержаны в ходе спецоперации, которая проводилась в Чечне, еще четверо были ликвидированы.

По словам собеседника "Интерфакса", масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, нескольких населенных пунктах Шалинского района, а также в Грозном.

11 января глава Чечни сообщил журналистам, что в ходе проведения спецоперации были уничтожены четверо боевиков, а в минувшую субботу Р.Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района.