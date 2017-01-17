В Хасавюрте уничтожили стрелявшего в полицейских боевика

Москва. 17 января. INTERFAX.RU -В Хасавюрте (Дагестан) ликвидирован боевик, открывший стрельбу по полицейским, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня около 10:50 на Махачкалинском шоссе в городе Хасавюрте при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ-21010. Из его салона неизвестный открыл стрельбу по силовикам, ответным огнем преступник уничтожен ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Личность стрелявшего устанавливается.