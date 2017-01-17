Для поиска выхода судов из торосов на Чукотке отправится вертолет из порта Певек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство Чукотского автономного округа поможет каравану из четырех судов - двух сухогрузов ("Иоганн Махмасталь" и "Синегорск") и двух ледоколов ("Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын"), - оказавшихся в сложной ледовой обстановке в восточной части Восточно-Сибирского моря в 50 км от порта Певек.

"В Певеке, в самом северном городе России, по заказу правительства региона готовится к вылету вертолет Ми-8, который разведает ледовую обстановку вокруг морских судов. После этого будет сформирован самый безопасный маршрут для выхода из акватории Чукотки", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Вылет вертолета планируется в среду после улучшения погодных условий в районе Певека. Воздушное судно будет осуществлять разведку и проводку каравана в контакте со специалистами ледокола "Адмирал Макаров".

Пресс-служба также отмечает, что караван не скован льдами, но ледовая обстановка, в которой он оказался, характеризуется как сложная.

"Это не критичная ситуация - ледокол, возглавляющий караван, может справиться с такими льдами, но для избежания непредвиденных ситуаций было принято решение о доразведке обстановки", - приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС по Чукотскому АО Руслана Назарова.

Он подчеркнул, что караван "не застрял во льдах", а проводит "корректировку плана движения в связи со сложной ледовой обстановкой".

Местами вокруг каравана наблюдаются льды толщиной до 1 метра и торосы высотой до 2,5 метров. Кроме того, в районе Певека пока сохраняются сложные погодные условия с ветром и осадками.

По сообщениям экипажей судов, они полностью обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами.

В начале января сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" в сопровождении ледоколов "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" доставили из Архангельска на Чукотку почти 10 тонн груза, необходимого для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭП) "Академик Ломоносов". Плавучую станцию должны доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году. Разгрузка прошла успешно. Это был самый поздний заход судов в город Певек в навигационный период.

Сухогрузы порта приписки Архангельск. "Иоганн Махмасталь" принадлежит Северному морскому пароходству, "Синегорск"- FESCO.