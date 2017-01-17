"Почта России" в 2017 году внедрит электронную очередь в 1,35 тысячи отделений

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Почта России" в текущем году установит по всей России 1,35 тысячи систем электронной очереди, сообщила компания.

Массовое внедрение систем в почтовых отделениях стартовало в декабре, к концу 2016 года "Почта России" установила 150 систем электронной очереди - 100 в Москве и 50 в регионах страны. В сообщении отмечается, что оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства

В 2016 году "Почта России" для внедрения систем приобрела в лизинг 1,5 тыс. аппаратно-программных комплексов, в текущем году планируется приобрести партию такого же объема. Всего потребность сети предприятия в системах электронной очереди составляет около 5 тыс. аппаратно-программных комплексов.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющих более трех окон приема посетителей.

Внедрение электронных очередей является одним из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и позволяет контролировать результаты работы каждого оператора, отмечается в сообщении предприятия.