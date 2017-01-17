Путин заявил о попытке противников Трампа подорвать его легитимность

Они готовы в Вашингтоне организовать Майдан, только бы не дать Трампу вступить в должность, считает президент

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может, их больше, но некоторые из них очевидны. Первая - подорвать легитимность избранного президента США", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

При этом огромный ущерб, по его словам, наносится интересам США, "хотят этого те, кто это делает, или нет".

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - сказал Путин.

Комментируя решение Барака Обамы продлить антироссийские санкции, президент России отметил, что уходящая администрация США относится к той категории людей, "которые прощаются, но не уходят".

"Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории", - сказал Путин.