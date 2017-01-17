В России Трагедия в Карелии

В Карелии перед судом предстанет не поверившая тонущему ребенку фельдшер

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении фельдшера бригады скорой помощи Ирины Щербаковой, не сообщившей о звонке тонущих на Сямозере детей из оздоровительного лагеря, будет направлено в суд. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Прокурор Суоярвского района Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи с совмещением должности фельдшера по приему и передачи вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" Ирины Щербаковой", - сказал Куренной во вторник.

Фигурантка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Суоярвский районный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу, уточнил Куренной.

Как сообщалось, 18 июня 2016 года дети из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей утонули.

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Версия следствия

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут.

По словам официального представителя ведомства, "фельдшер не отреагировала надлежащим образом на звонок и не передала информацию службам спасения, это не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей".

Госзаказ на организацию детского отдыха размещал департамент соцзащиты населения Москвы.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), санкция которой предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее СКР сообщал, что по результатам расследования собственнику и директору лагеря Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности).

Уголовное дело А.Коваленко выделено в отдельное производство. Ему инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях в "Парк-Отеле "Сямозеро". Речь шла, в том числе, о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.

Несмотря на это, Коваленко и его подчиненные в течение года не приняли никаких мер (приостановление деятельности или закрытие лагеря) в пределах своих полномочий в отношении руководства ООО "Парк-Отель "Сямозеро".

Сейчас лагерь "Парк-отель "Сямозеро" закрыт.

Трагедия в Карелии

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Теги: Карелия, Сямозеро
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