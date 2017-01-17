Оперативные службы выловили под Анапой неизвестный самолет-беспилотник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат обнаружен в Черном море в окрестностях Анапы, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах Краснодарского края во вторник.

"В минувшее воскресенье в районе Благовещенской косы недалеко от побережья был обнаружен и поднят беспилотный летательный аппарат Airbus Direct Targets. В настоящее время устанавливается его происхождение, предназначение и обстоятельства падения в море", - сказал собеседник агентства.

Между тем в соцсетях появились фотографии беспилотника около 2 метров в длину черного цвета на реактивной тяге с бортовым номером 646 и отметкой "А06". На корпусе аппарата нет серьезных механических повреждений, видны следы от непродолжительного нахождения в морской воде.

"Интерфакс" не располагает комментариями представителей Минобороны РФ и ФСБ в связи с данной информацией.