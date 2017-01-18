Житель ЯНАО осужден на 20 лет колонии за изнасилование девочки с целью заражения ВИЧ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Ямало-Ненецком автономном округе признал ВИЧ-инфицированного жителя города Лабытнанги виновным в изнасиловании ребенка и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что 21 мая прошлого года 38-летний мужчина пил спиртное во дворе дома, где гуляли дети. Он вошел в доверие к одной из девочек, предложил ей прокатиться с ним на велосипеде и вывез ее в заброшенный дом, где напоил пивом и изнасиловал. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, обвиняемый, зная о том, что является ВИЧ-инфицированным, хотел заразить девочку. Однако инфицирования не произошло, "по независящим от обвиняемого обстоятельствам", отметили в СКР.

После преступления мужчина отвез девочку в город, где его задержали родители пострадавшей и их знакомые, которые уже разыскивали ребенка.

В ходе следствия были проведены психиатрическая, генетическая и другие криминалистические экспертизы, также его вину подтверждает большое количество свидетелей. Он полностью признался в содеянном.

Суд признал мужчину виновным по статьям 131 (изнасилование), 132 (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 30 и 122 (покушение на заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) УК РФ.