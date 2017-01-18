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Петербургский телеканал Life78 сократит половину сотрудников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Петербургский телеканал Life78 в ближайшее время сократит половину сотрудников и будет транслировать федеральный эфир с местными включениями, сообщил "Интерфаксу" источник в холдинге News Media (управляет телеканалом) в среду.

"Перед Новым годом мы немного сократились, сейчас на канале около 400 сотрудников. Останется работать 200 человек, с 1 февраля будет новый формат. Питеру интересна и федеральная повестка, поэтому будет "федералка" и местные включения", - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что смена формата не связана с финансовыми показателями телеканала и рейтингами.

Ранее телеканал Life78 транслировал только новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2016 года канал вслед за московской редакцией отказался от ведущих в кадре и перешел на вещание в формате Euronews.

Официальным комментарием со стороны холдинга News Media "Интерфакс" пока не располагает.

В 2015 году структуры "Балтийской медиа группы", куда в частности входили канал "100ТВ" и старейшая FM-станция РФ "Радио Балтика", были переданы под контроль и управление основателю и гендиректору холдинга News Media Араму Габрелянову. Вскоре на частоте "100 ТВ" начал вещание телеканал Life78, а "Радио Балтика" сменила формат с музыкального на новостной. При этом за все время вещания Life78 не смог побить рейтинг "100 ТВ", а "Радио Балтика" в декабре 2016 года отказалось от производства собственного контента, став приложением к телеканалу.

Теги: Life, Петербург
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