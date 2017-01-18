Шойгу посоветовал военным изучать опыт маршала Жукова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Опыт маршала Советского Союза Георгия Жукова должен быть востребован и сейчас при подготовке командиров, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"1 декабря мы отметили 120-ю годовщину (со дня рождения Жукова). Опыт Георгия Константиновича в управлении войсками актуален и сегодня. Поэтому он должен использоваться при подготовке нынешних командующих и командиров", - заявил Шойгу, открывая в среду 3-дневный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил. Он предложил начать сбор с изучения творческого наследия выдающегося российского полководца, маршала Победы.

В сборе принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений - всего более 200 человек.

В ходе сбора планируется демонстрация работы объединенного стратегического командования и управления военного округа. На примере Свердловской области будут показаны действия штаба обороны субъекта федерации в период угрозы агрессии и в военное время.

Жуков - советский полководец, маршал СССР, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множества других советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище "Маршал Победы".

В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного главнокомандования, заместителя Верховного главнокомандующего. В послевоенное время занимал пост главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, с 1955 года по 1957 год - министром обороны СССР. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.