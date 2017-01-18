В Химках для подкормки птиц выложат из зерен картины Ван Гога и Гогена

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Девелопер Urban Group 21 января в Химкинском лесу проведет экологическую акцию по подкормке птиц - будет организована выставка картин импрессионистов из зерен и семян, сообщили в пресс-службе компании.

"Безусловно, пернатым приходится очень тяжело в зимнее время года, поэтому они как никогда нуждаются в нашей поддержке. Мы проводим эту акцию уже не первый год и очень благодарны всем, кто активно помогает и участвует в мероприятии", - приводятся в сообщении слова PR- директора Urban Group Яны Максимовой.

Как уточняется в сообщении, на выставке будет представлено 10 шедевров мировой живописи, среди которых работы Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсарро. Каждая картина будет выложена из семян и зерен, которые станут подкормкой для пернатых.