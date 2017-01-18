В России

Наибольшее одобрение россияне высказали в адрес армии и РПЦ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В 2016 году из всех государственных и общественных институтов в России наибольшим одобрением граждан пользовались Вооруженные силы РФ и Русская православная церковь, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Из всех общественных и государственных институтов, которые мы (ВЦИОМ - ИФ) замеряем, армия пользуется самыми высокими оценками. В этом году - от 82% до 87%", - сказал Федоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

По его мнению, это связано с новым обликом Вооруженных сил РФ, информационным потоком в связи с военным конфликтом в Сирии и рядом других факторов.

Работу правоохранительных органов, отметил Федоров, в течение 2016 года одобряли от 51% до 56% респондентов, судебной системы - от 39% до 44%.

Касаясь оценки деятельности таких общественных институтов, как РПЦ, СМИ, Общественной палаты и профсоюзов, Федоров сообщил, что "профсоюзы наименее популярны, их работу одобряли от 36% до 41%; чуть получше с Общественной палатой - от 36% до 43%; СМИ - от 60% до 65%.

"Русская православная церковь из всех общественных институтов пользуется наибольшим доверием - ее работу одобряют от 68% до 73% опрошенных", - заявил глава ВЦИОМ.

Теги: ВЦИОМ, РПЦ
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