Житель Омска попытался пронести в аэропорт сумку с боеприпасами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции в омском аэропорту изъяли у местного жителя более 30 патронов, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Предметы, схожие по форме с патронами, были замечены в вещах одного из посетителей аэропорта при проверке рентгено-телевизионной установкой. Владельца ручной клади доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра из его сумки было изъято 32 предмета, похожих на патроны.

"Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются исправными и пригодными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Отделом дознания транспортной полиции в отношении владельца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).