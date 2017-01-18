Предельный возраст главврачей предложили ограничить 65 годами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить предельный возраст 65 лет для занимающих должности руководителей и замруководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты в среду. Ее авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Александр Сидякин, Дмитрий Морозов, Татьяна Сапрыкина.

Согласно проекту закона, должности руководителей, замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров.

Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации, предусматривает проект закона.

В то же время инициатива предусматривает, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников государственной или муниципальной медицинской организации.

Законопроект также предусматривает, что заместителями руководителя медицинской организации заключаются срочные трудовые договоры, срок окончания которых не могут превышать срок окончания полномочий руководителя медицинской организации.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2017 года, говорится в документе. При этом трудовые договоры, заключенные с главврачами и их замами, которые достигли на день вступления в силу закона возраста 65 лет или достигнут его в течение трех лет, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных этими договорами, но не более чем на три года.