Два человека погибли в результате столкновения электрички и легковушки в Курской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пригородный электропоезд в среду столкнулся с легковым автомобилем в Советском районе Курской области, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21099" выехал на железнодорожный переезд в поселке им. Ленина на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с электричкой.

В результате пассажир легковушки скончался на месте ДТП до приезда врачей, водитель автомобиля умер в медучреждении. Второй пассажир "ВАЗа" был госпитализирован с травмами.

Никто из находившихся в электричке не пострадал. Авария не повлияла на график движения поездов, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.