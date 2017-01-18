В Екатеринбурге возбуждено дело о падении ледяной глыбы на беременную женщину

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как беременная жительница Екатеринбурга пострадала из-за падения снежной глыбы с крыши дома, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура выяснила, что многоквартирный дом на улице Шмидта, с которого упала наледь, обслуживает ЗАО "УК Стандарт". Управляющая организация обязана чистить кровли от наледи и сосулек по мере необходимости. "Прокуратура установила, что на кровле данного жилого дома надлежащие сезонные работы не проводились, что повлекло нарушение требований безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей).

На сайте УК "Стандарт" говорится, что компания готовит иск у хозяину квартиры, с козырька балкона которой упала ледяная глыба. "Было установлено, что схода снега с крыши не было, глыба снега упала действительно с козырька балкона квартиры в многоквартирном доме Шмидта, 72. Хозяину квартиры выдавалось предписание о необходимости демонтажа незаконно установленного козырька над балконом", - поясняется в сообщении.

Управляющая компания также приняла решение "своими силами" очищать козырьки балконов, которые расположены над пешеходными дорожками. Кроме того, УК "Стандарт" окажет пострадавшей женщине необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что беременная женщина попала в больницу после падения ледяной глыбы с дома в Екатеринбурге. Прокуратура города организовала проверку по информации СМИ о сходе наледи с многоэтажного дома на улице Шмидта.