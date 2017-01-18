В челябинском морге перепутали тела двух бабушек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Тела двух пожилых женщин перепутали в морге в Челябинске, сообщают местные СМИ.

По их данным, родственники одной из них не заметили ошибку и похоронили чужую бабушку. Подмену увидели родственники второй пожилой женщины.

"В настоящее время надзорный орган проводит проверку по факту происшествия. В морге заявляют, что тела перепутали в ритуальной организации. Но ошибка могла произойти и с бирками в морге", - сказал "Интерфаксу" прокурор Центрального района города Виктор Зеленкин.

По данным прокуратуры, уже проведена эксгумация и повторные похороны. С заявлением в надзорный орган никто из родственников не обращался.

По информации СМИ, инцидент произошел на минувшей неделе: в морге Челябинска перепутали тела двух пожилых женщин в возрасте 78 лет и 91 года.