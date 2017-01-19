Обращавшаяся к психиатру жительница Братска убила своих детей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью двоих малолетних детей в городе Братск Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

По ее данным, утром 19 января в полицию позвонила 31-летняя женщина, которая заявила, что убила своих детей. В ее квартиру выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила там тела двух детей 2011 и 2015 годов рождения.

"Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру", - отмечается в сообщении. Сейчас допрашивают саму женщину, а также ее родственников и знакомых.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних), для установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил "Интерфаксу", что мать задушила пятилетнюю девочку и мальчика двух лет с помощью одеяла, а потом сама вызвала полицию. Семья, где произошла трагедия, считалась благополучной, мотивы поступка женщины устанавливаются.

В Братске это уже второй случай убийства детей в 2017 году. По данным регионального СУСК, 1 января во время прогулки с матерью пропал шестилетний мальчик. Позже его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в лесополосе, в преступлении подозревается мать ребенка. Допросить женщину следователям не удается, так как она с психическим расстройством находится в больнице.