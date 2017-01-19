Главные новости
ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингВ миреСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
В России

Обращавшаяся к психиатру жительница Братска убила своих детей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью двоих малолетних детей в городе Братск Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

По ее данным, утром 19 января в полицию позвонила 31-летняя женщина, которая заявила, что убила своих детей. В ее квартиру выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила там тела двух детей 2011 и 2015 годов рождения.

"Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру", - отмечается в сообщении. Сейчас допрашивают саму женщину, а также ее родственников и знакомых.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних), для установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил "Интерфаксу", что мать задушила пятилетнюю девочку и мальчика двух лет с помощью одеяла, а потом сама вызвала полицию. Семья, где произошла трагедия, считалась благополучной, мотивы поступка женщины устанавливаются.

В Братске это уже второй случай убийства детей в 2017 году. По данным регионального СУСК, 1 января во время прогулки с матерью пропал шестилетний мальчик. Позже его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в лесополосе, в преступлении подозревается мать ребенка. Допросить женщину следователям не удается, так как она с психическим расстройством находится в больнице.

Теги: Иркутская область, Братск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
По жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное делоПо жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное дело
Дети сами просили правозащитников оставить их в детском доме, потому что там их не бьют, а "воспитатели добрые"Подробнее
Власти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦВласти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦ
Организаторы акции намерены провести ее в любом случаеПодробнее
Суд в Петербурге не нашел нарушения "закона Яровой" в лекции о йогеСуд в Петербурге не нашел нарушения "закона Яровой" в лекции о йоге
Присутствовавшие на мероприятии заявили, что лекция Дмитрия Углая носила светский характер и не была похожа на миссионерствоПодробнее
Осужденный за убийства в Чечне экс-лейтенант освобожден по УДООсужденный за убийства в Чечне экс-лейтенант освобожден по УДО
В 2007 году Сергей Аракчеев был осужден на 15 лет колонии по делу об убийстве трех мирных жителей, а до этого присяжные дважды выносили ему оправдательный вердиктПодробнее
Матвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"Матвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"
Накануне ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцамиПодробнее
В Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма ради возвращения ДонбассаВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма ради возвращения Донбасса
По словам Дмитрия Пескова, вопрос принадлежности Крыма не является для Москвы дискуссионнымПодробнее
ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома"ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома"
Их подозревают в нарушениях на рынке транспортировки газа в регионеПодробнее
Артемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты
Так он отреагировал на сообщение оппозиционера, в котором тот упрекал дизайнера в коррупционном получении госзаказовПодробнее
МИД РФ заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева"МИД РФ заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева"
И выразил надежду на пересмотр постановления ЕСПЧ о признании закона неправомернымПодробнее
Акционист Павленский стал фигурантом дела о побояхАкционист Павленский стал фигурантом дела о побоях
Ранее адвокат художника Ольга Динзе заявила, что полиция не стала возбуждать на него уголовное дело о побояхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крещенские купания6 фото
19 января
Крещенские купания
Фотохроника 18 января7 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингВ миреСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеровВ миреОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира
Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
СМИ узнали о подготовке КНДР к испытанию межконтинентальных баллистических ракет
Крещенские купания
В крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн россиян
США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
Минэкономразвития и ФАС сочли необходимым скорректировать "закон Яровой"
2016 год стал самым жарким в истории наблюдений
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи