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Амнистирован осужденный за разглашение гостайны капитан ФСБ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ смягчил до условного наказания приговор и амнистировал капитана ФСБ Антона Гормаха, которому назначили 1,5 года лишения свободы за разглашение гостайны.

"Приговор Московского окружного военного суда изменить, на основании ст. 73 УКРФ (условное осуждение) назначенное Гормаху наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года", - огласил решение председатель апелляционной коллегии по делам военнослужащих .

В связи с амнистией, объявленной к 70-летию Победы в ВОВ, суд освободил Гормаха от наказания и снял с него судимость. Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в закрытом режиме.

Ранее Московский окружной военный суд признал АГормаха виновным в разглашении гостайны (ч.1 ст. 283 УКРФ) и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, а также запретил ему два года занимать должности на службе, связанной с гостайной.

Теги: Антон Гормах, ФСБ
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