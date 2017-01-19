В Коми возбуждено дело после гибели ребенка из-за прорыва трубы с горячей водой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Печоре по факту гибели трехлетней девочки в квартире из-за прорыва трубы с горячей водой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР Коми.

Тело ребенка с признаками термического ожога паром обнаружили в четверг в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Островского. В ходе проверки выяснилось, что мать ушла в магазин и оставила спящую дочь одну в квартире, закрыв входную дверь на ключ. В это время в комнате, где спал ребенок, прорвало трубу с горячей водой. Когда женщина вернулась, то увидела погибшую девочку на диване.

Причина смерти ребенка устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В рамках расследования будет истребована и изучена документация из обслуживающей дом организации, а также проверят соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд.

"Также будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации. По итогам этой работы следователем будут приняты необходимые меры профилактического характера для исключения подобных фактов впредь", - говорится в сообщении.