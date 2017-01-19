Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка

Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер и блогер Алексей Навальный собрался обратиться в Следственный комитет России с просьбой проверить слова депутата Госдумы Сергея Железняка о том, что у него вымогали деньги за непубликацию расследования Фонда борьбы с коррупцией о его дочерях, сообщается на сайте Навального.

Накануне в интервью телеканалу "Дождь" депутат заявил, что незадолго до появления публикаций ФБК об обучении и проживании его детей за границей ему позвонили люди, которые от имени Навального предлагали за деньги не обнародовать эти материалы. По словам Железняка, в первом случае они просили 100 тысяч долларов, во втором - 150 тысяч долларов, но оба раза "были посланы".

Депутат подчеркнул, что не связывает звонки вымогателей с создателем ФБК Навальным, и предположил, что эти предложения могли быть провокацией. На вопрос ведущих, почему он не обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, Железняк ответил, что "никакого дела не было". "Это пустота, это просто пустота", - сказал он.

В связи с этим Навальный решил "помочь депутату Железняку найти обидчиков, шантажировавших его". Он составил заявление в СКР с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по ст. 163 УК РФ на основании жалоб депутата. По мнению оппозиционера, "состав преступления по статье вымогательство тут явно закончен".

В конце 2012 года ФБК написал, что дочери депутата Железняка, известного своими патриотическими высказываниями, учатся за границей - в Швейцарии и Великобритании. Впоследствии их отец заявил, что они вернутся на родину после окончания обучения, но, как выяснил в октябре 2016 года фонд Навального, это так и не произошло.