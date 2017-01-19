В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба

Вследствие обрушения два человека погибли и еще двое госпитализированы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Обрушение участка кровли конного клуба в Новосибирской области унесло жизни двух человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи".

"В результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске госпитализированы два человека, извлеченные из-под завалов. Еще двое к моменту приезда медиков оказались мертвы", - сказал источник.

В свою очередь, другой источник в службе технического надзора в Новосибирской области сообщил "Интерфаксу", что рассматриваются различные причины обрушения.

"Обрушение произошло на площади порядка 800 кв.м, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России в четверг заявили, что "сообщение об обрушении поступило региональным спасателям около 18:00 по местному времени".

По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области и в СРЦ МЧС России были созданы оперативные штабы.