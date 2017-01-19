В Москве задержан криминальный авторитет Ахмед Сутулый

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Криминальный авторитет, известный как Ахмед Сутулый, задержан с наркотиками в московском ресторане, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

По словам сотрудника пресс-службы, 44-летнего авторитета задержали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии. У него изъяли сверток с наркотиком растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Полиция выясняет, не причастен ли Ахмед Сутылый к ранее совершенным преступлениям.