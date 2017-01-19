Мужчина умер в ХМАО после омовения в проруби

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В купели в деревне Русскинская Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) в четверг после омовения умер мужчина, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

"54-летний мужчина сегодня днем окунулся в купель, вышел, дошел до палатки и там ему стало плохо. Врачи "скорой" пытались его спасти, но он умер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, точные причины произошедшего в данный момент выясняются. Получить комментарий в СУ СКР по ХМАО агентству пока не удалось.