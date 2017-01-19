В Управлении делами президента подтвердили строительство нового корпуса ЦКБ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Управлении делами президента (УДП) РФ подтвердили строительство нового корпуса Центральной клинической больницы (ЦКБ), но при этом выразили удивление вниманием зарубежных СМИ к этой теме.

"Действительно, планом развития Центральной клинической больницы с поликлиникой до 2020 года предусмотрено строительство нового корпуса и многое другое", - сказала "Интерфаксу" в четверг официальный представить УДП Елена Крылова.

Комментируя сообщения агентства Reuters о строительстве нового корпуса для главы государства и других высокопоставленных чиновников, Крылова сказала: "Нам, с одной стороны, очень льстит пристальное внимание западных коллег к медицинским достижениям подведомственных управделами учреждений, но думается, что заказывать подпольные расследования и собирать информацию у "бабушек на скамейке", наверное, не так эффективно, как просто обратиться к нашим специалистам и предложить обменяться опытом в области здравоохранения и новых достижений в профилактике заболеваний".

Представитель УДП высказала пожелание, чтобы российские СМИ также направили запрос, к примеру, в Лондон или Вашингтон, чтобы узнать, как лечат королеву или премьер-министра Великобритании, американского президента. "Наверное, всем интересно, как же сохраняют здоровье первых лиц государств в этих странах", - сказала Крылова.

Напомнив, что Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" является не только основной клинической базой, но и учебно-научным центром Управления делами президента РФ, представитель УДП отметила: "ЦКБ является флагманом передовой кремлевской медицины, что позволяет развивать уникальные медицинские технологии и поддерживать квалификацию наших специалистов на высочайшем уровне".

Крылова подчеркнула также, что ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" является режимным объектом, оснащенным всем необходимым в соответствии с требованиями к режимным объектам.

"Режим безопасности предполагает наличие на его территории различных объектов, что соответствует требованиям к проектированию лечебных учреждений в Российской Федерации", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, определяющим принципом работы больницы был и остается профессионализм и индивидуальный подход к каждому пациенту, в том числе и прикрепленному по полисам ОМС контингенту. Она подчеркнула, что ЦКБ оказывает медицинские услуги не только руководству страны, госслужащим, но и всем желающим.