Власти Салехарда запретили проведение гей-парада на Полярном круге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ЛГБТ-активисты подали в администрацию Салехарда - города, расположенного на Полярном круге, уведомление о проведении двух митингов и одного шествия, но им направлен отказ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января - шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в отказе указывается на нарушение в случаее проведения данных мероприятий закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В пресс-службе добавили, что представители ЛГБТ-сообщества обращались в администрацию Салехарда с просьбой провести публичные мероприятия впервые.

Московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев, который подавал уведомление, написал на своей странице в соцсетях, что ЯНАО, где находится Салехард, стал 65-ым из 85-ти субъектов РФ, где были поданы уведомления о проведении гей-парада и других правозащитных ЛГБТ-акций. Активист также заявил, что запреты гей-парада и ЛГБТ-митингов в Салехарде обжалованы в Салехардском городском суде.