Суд арестовал бывшего топ-менеджера Первого чешско-российского банка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест до 17 марта бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, обвиняемого в особо крупной растрате средств кредитного учреждения.

"Постановлением суда в отношении Меркулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), а именно, в хищении не менее 2 млрд рублей денежных средств, совершенном группой лиц, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Решение об аресте было принято в четверг 19 января.

Как сообщает "Коммерсант", сам Меркулов настаивает на своей невиновности, утверждая, что вменяемые ему в вину сделки готовились без его участия, а сам он успел проработать на посту всего две недели. Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка - "Таурус".

Издание отмечает, что ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и благодаря связям с ЦБ Ирана.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПЧРБ банка 1 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2016 года признал ПЧРБ банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

ПЧРБ банк по итогам первого квартала 2016 года занял 149-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 126-е место в банковской системе РФ.