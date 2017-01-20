Минобрнауки из-за утечек ограничит доступ к заданиям Всероссийской олимпиады

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки России выясняет, каким образом задания Всероссийской школьной олимпиады "утекли" в интернет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В настоящий момент осуществляется проверка возможных причин утечки заданий, в том числе принимаются меры по блокированию сайтов сети интернет. Принято решение, что доступ к заданиям будет открываться за два часа до начала испытания", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Вместе с тем, в министерстве подчеркивают надежность механизмов проведения олимпиады.

"Механизм проведения всероссийской школьной олимпиады отработан. Он исключает возможность манипуляции и нацелен на выявление самых талантливых ребят", - отмечается в сообщении.

Там также подчеркивается, что на региональном этапе олимпиады круг сотрудников, имеющих доступ к заданиям, "строго ограничен и определяется на уровне регионов".

Ранее на этой неделе Всероссийская олимпиада школьников оказалась в центре внимания общественности из-за сообщений о масштабных утечках заданий региональных этапов по нескольким предметам.

Как сообщила в пятницу газета "Коммерсант", "масштаб скандала сопоставим со сливом вариантов ЕГЭ в 2013 году". При этом эксперты выступают за проведение реформы в процедуре проведения олимпиады.