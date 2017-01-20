СКР начал проверку издевательств над животными в одном из нижегородских приютов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией с выделением бюджетных средств нижегородскому приюту животных, где их подвергали пыткам и массово умерщвляли, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко

"По поручению Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту неправомерных действий администрации одного из районов города Нижнего Новгорода по обеспечению деятельности приюта для животных", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

В ходе проверки следователи должны дать оценку действиям чиновников по выделению и расходованию денежных средств на содержание данного приюта, а также должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за деятельностью таких учреждений.

"Сегодня в сюжете одного из федеральных каналов демонстрировался репортаж об очередном факте нечеловеческого обращения с животными в Нижегородской области. В нем рассказывалось об одной из коммерческих организаций Нижнего Новгорода, специализирующейся на отлове бездомных собак, чья деятельность обеспечивалась средствами, выделяемыми из городского бюджета", - сказала представитель СКР.

При этом, отметила она, в сюжете видно, что условия содержания собак невозможно назвать гуманными.

"Ранее в стенах организации волонтерами было обнаружено порядка 200 погибших животных. Предположительно, в целях эвтаназии им вводились препараты с многократно превышенной дозой, вызывающей гибель в жутких муках. Чудом выживших животных, от которых в буквальном смысле остались кожа да кости, оказалось немногим более двух десятков", - сказала Петренко.

Следователи также проверят и другие организации, занимающиеся содержанием животных на территории города.