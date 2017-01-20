Госдума ратифицировала соглашение с Турцией по "Турецкому потоку"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".

Целью соглашения, подписанного в Стамбуле 10 октября 2016 года, является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турцию, а также для транзита российского газа через эту страну.

Согласно документу, за реализацию соглашения будут отвечать ПАО "Газпром" с российской стороны и компания "Боташ" (Botas) с турецкой стороны.

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из РФ (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турции и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год и 15,75 млрд куб. м газа в год соответственно, отмечается в пояснительной записке к документу. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км.

Если соглашение будет ратифицировано обеими сторонами, оно вступит в силу на срок 30 лет с перспективной продления на последующие 5-летние периоды. Турецкая сторона в конце 2016 года уже уведомила Россию о том, что необходимые внутригосударственные процедуры завершены.