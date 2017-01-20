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Владимир Якунин получил патриарший знак храмостроителя

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион вручил руководителю Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России Владимиру Якунину патриарший знак храмостроителя. Награждение состоялось еще в пятницу после литургии в московском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором.

Награда Якунину вручена "во внимание к усердным трудам во славу Божию и на благо Русской православной церкви".

Фонд Андрея Первозванного, председателем попечительского совета которого является экс-президент ОАО "Российские железные дороги", - общественная организация, основанная в 1992 году. Одним из главных направлений ее деятельности является принесение в пределы РПЦ христианских святынь. В частности, фонд ежегодно доставляет из Иерусалима Благодатный огонь на Пасху.

Среди церквей, построенных и восстановленных Якуниным, - упомянутый храм, который имеет статус патриаршего подворья. На его территории располагается Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых Кирилла и Мефодия, ректором которой является митрополит Иларион. Как отметил иерарх, благодаря восстановлению этого храма и других зданий в общецерковной аспирантуре могут проводиться занятия.

Якунин покинул пост президента РЖД в августе 2015 года. После этого врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов предложил выдвинуть Якунина в Совет Федерации, но тот отказался. В январе 2016 года сообщалось, что экс-глава госкорпорации может открыть экспертно-аналитический центр, который займется исследованиями в области международных конфликтов и вопросом снижения напряженности в мире. Позже стало известно, что Якунин стал владельцем консалтинговой компании.

Патриарший знак храмостроителя был учрежден указом патриарха Алексия II в 2005 году, имеет одну степень и представляет собой крест, обрамленный узким рантом из голубой эмали с позолотой.

Теги: Владимир Якунин
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