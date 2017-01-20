Песков прокомментировал слова Чубайса об ужасе участников форума в Давосе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле не испытывают ужаса от геополитической ситуации в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, как в Давосе, у нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем", - сказал Песков журналистам.

Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что участники Давосского форума испытывают ужас от геополитической ситуации в мире. В частности, по мнению некоторых участников форума, вступление Дональда Трампа в должность президента США приведет к дестабилизации международной обстановки.