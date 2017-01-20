Житель Пермского края избил приехавших на вызов сотрудниц скорой помощи

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по информации СМИ об избиении жителем Верещагинского района двух прибывших на вызов женщин-фельдшеров бригады "скорой помощи". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону в пятницу.

"В сети интернет опубликована информация о том, что в ночь на 20 января бригада скорой помощи прибыла по вызову в село Вознесенское Верещагинского района. Во время осмотра пациент избил двух женщин-фельдшеров", - говорится в сообщении. После проверки следователи примут процессуальное решение.

В свою очередь региональный Минздрав подтверждает факт инцидента.

"В ночь на 20 января фельдшерская бригада скорой помощи Верещагинской центральной районной больницы прибыла на вызов в село Вознесенское. Вызов был к мужчине 49 лет с жалобами на повышение артериального давления", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Со слов медиков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и продолжал употреблять спиртное после прибытия врачебной бригады.

Одна из фельдшеров начала измерять пациенту давление. Когда она закончила эту процедуру, он неожиданно нанес ей несколько ударов по лицу, затем ударил другого фельдшера, отмечается в пресс-релизе.

Выйдя из квартиры, сотрудники скорой сообщили об инциденте на подстанцию, и диспетчер вызвал наряд полиции. Впоследствии коллеги обнаружили у медиков скорой помощи синяки, ссадины и ушибы.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным подразделениям выявить все случаи угроз и насилия в адрес врачей и возбудить соответствующие уголовные дела.