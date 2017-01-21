Шаманов анонсировал поставки "истребителей танков" в десантные войска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Испытания новейшей самоходной противотанковой пушки для воздушно-десантных войск (ВДВ) находятся на завершающей стадии, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

По его словам, ожидается, что "Спрут-СДМ-1", модернизированный "истребитель танков", начнет поступать на вооружение десантников уже в этом году. "Завершаются испытания, там чисто технические вопросы", - сказал Шаманов.

По его словам, "Спрут" - перспективная машина, "ожидается, что она будет востребована".

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД".

Эксперты считают, что "Спрут-СДМ-1" по характеристикам не имеет зарубежных аналогов.

Основное вооружение - 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов. По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.