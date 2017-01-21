Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны

Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погибли

Обломки Douglas A-20 Havoc, найденные в Балтийском море в 20014 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поисковики Краснодарского края помогли установить имена погибших летчиков бомбардировщика "Бостон" времен Великой Отечественной войны, обнаруженного в море близ Сочи после декабрьского крушения Ту-154.

"Со дна спасателями поднят один из двигателей бомбардировщика "Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон" (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston). Такие были на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП), который в ноябре 1942 года базировался на аэродроме Адлер", - сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя общественной организации "Кубанский плацдарм" Евгений Порфирьев в субботу.

Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) - семейство самолетов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжелые истребители, в годы войны они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

Кубанские поисковики, добавил он, досконально изучили все потери 63 БАП еще в 2009 году, когда работали на месте падения экипажа другого "Бостона" на горе Собер-Баш. В архивных документах содержится запись, которая теперь идеально подходит под находку в районе Сочи.

"Номер мотора установить не удалось. Однако анализ потерь авиаполка указывает на то, что это единственный самолет такого типа, который потерпел катастрофу в районе Адлера", - подчеркнул Порфирьев.

Крушение в 1942 году

Согласно документам, в ночь на 15 ноября 1942 года в 01:50 экипаж лейтенанта Ильина на самолете А-20 Бостон № 12705 влетел на боевое задание с аэродрома Адлер. Набрав высоту 150 метров и удалившись от аэродрома на 5 км, самолет резко пошел вниз и под углом пикирования врезался в воду.

Экипаж из четырех человек погиб: командир экипажа, лейтенант Николай Иванович Ильин; старший бомбардир, лейтенант Петр Кириллович Поздняков; стрелок-радист, сержант Андрей Федорович Вечеров; стрелок, младший сержант Михаил Тихонович Шомин.

"Кубанский плацдарм" начал поиски родственников погибшего экипажа. Теперь точно известно место, где погибли летчики", - отметил Порфирьев.

Общественная организация "Кубанский плацдарм" работает в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края. На сегодня поисковики обнаружили и перезахоронили более 5 тыс. советских солдат и офицеров, установили и исследовали места падения около 250 самолетов.