Яровая предложила "дисквалифицировать" чиновников за непредоставление услуг

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Единая Россия" намерена инициировать закон о дисквалификации чиновников, которые грубо нарушили стандарты предоставления услуг населению.

"Мы намерены на законодательном уровне ввести дисквалификацию за грубое нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления услуг. Каждый гражданин имеет право на услугу, которая оказана вовремя и качественно, - заявила председатель Центральной контрольной комиссии партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе работы дискуссионной площадки "Качество государства" в рамках работы первого дня XVI съезда "Единой России".

Кроме того, она сообщила, что партия до конца года намерена реализовать инициативу о запрете повторного возврата документов заявителю по основаниям, которые первоначально не указывались в отказе. Кроме того, предполагается ввести ответственность за нарушение сроков оказания услуги, добавила Яровая.

Она обратила внимание на то, что партия намерена серьезно - через постоянный мониторинг - контролировать работу многофункциональных центров (МФЦ).