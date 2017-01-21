В России создадут робота-сапера в помощь военным в городских боях

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России идет разработка штурмового робототехнического комплекса для инженерных войск, сообщил в субботу заместитель начальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и военно-научной работе полковник Руслан Аллахвердиев.

"Делаем робототехнический комплекс, который будет обеспечивать работу штурмовых групп в урбанизированной местности", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы ведем серьезную работу в части робототехники. Она работает в рамках выполнения задач по разминированию и в Сирии, и в Чечне, и в Ингушетии. Это - робототехнический комплекс "Уран-6". Это - комплекс для разминирования местности", - сказал офицер.

"Для облегчения работы саперов закупаем малые роботы типа "Кобра", - отметил он.

"Ведется работа по более серьезным средствам. Думаю, в следующем году мы покажем эти образцы, - сообщил Аллахвердиев. - Ведем опытно-конструкторские работы по разработке робототехнического комплекса для проделывания проходов в минных полях с возможностью подрыва взрывных устройств мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте".